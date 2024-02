WWF-NL steunt RoffaReefs Bonaire van Diergaarde Blijdorp

KRALENDIJK- Wat ooit begon als experiment in het Oceanium in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, groeide uit tot RoffaReefs op Bonaire. Een organisatie die zich inzet om het koraal te redden door middel van het kweken van vis.

De methode blijkt zo succesvol dat opschalen noodzakelijk is. Als partner van het eerste uur, heeft Diergaarde Blijdorp RoffaReefs nu definitief opgenomen in haar Caribische hub. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) is erg blij met deze ontwikkeling.

Net als Diergaarde Blijdorp is ook WWF-NL namelijk nauw betrokken bij RoffaReefs. Met een ernstige koraalziekte die voortwoekert in onder meer de Cariben is de techniek van RoffaReefs relevanter en urgenter dan ooit.

Na de veelbelovende eerste resultaten van oprichter Sander van Lopik en zijn team besloot WWF-NL in 2022 om de start-up te helpen. WWF-NL en Diergaarde Blijdorp zijn al geruime tijd zeer goede partners, waardoor het des te mooier is dat de afzonderlijke ambities samenvloeien in deze overzeese hub van de Rotterdamse dierentuin.

Hub

Vanuit de hub op Bonaire gaat Diergaarde Blijdorp lokale en regionale natuurbehoudsprojecten uitvoeren en ondersteunen. Met het bezoek van Blijdorp directeur Erik Zevenbergen, worden de banden niet alleen bekrachtigd, maar ook nog eens extra geïntensiveerd.