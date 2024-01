Telbo grijpt in, mondkapjes zijn weer verplicht

KRALENDIJK – Wie op dit moment naar het kantoor van telecombedrijf Telbo gaat, is verplicht om een mondkapje te dragen. Volgens de maatschappij is de groei van griep op het eiland de belangrijkste reden om het kapje te dragen.

Het RIVM meldt op dit moment een algehele daling van corona-gevallen in Nederland. Ook kijkende naar de wereldkaart, dan lijkt er op dit moment geen groei in corona-gevallen op Bonaire te zijn.

Echte coronacijfers zijn er de afgelopen maanden niet gedeeld door de crisiswebsite van het Openbaar Lichaam Bonaire. Toch heeft Telbo besloten om bezoekers te verplichten om de handen te wassen bij binnenkomst en om hen een mondkapje te laten dragen.

Er zijn weinig mensen met corona op de Caribische eilanden. Bron: Covid-19 internationale kaart

Volgens één van de medewerkers is de belangrijkste reden: ‘De opkomst van griep’. De medewerker laat weten: ,,Veel mensen op het eiland zijn ziek. Daarom vragen wij bezoekers een mondkapje te dragen”.

Opvallend gegeven. De medewerkers van Telbo zelf, dragen geen mondkapje. Het is daarom ook niet bekend of het allicht om een verkapte marketingstunt gaat (op het mondkapje staat: up to 500 Mb), of dat het bedrijf ook serieus de ziekte wil aanpakken.