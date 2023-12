Aanhouding na vondst verdovende middelen in auto

KRALENDIJK – Bij een algemene controle door de politie op zaterdag 23 december bij de ingang van de wijk Amboina is een 27-jarige man gearresteerd na de vondst van verdovende middelen in zijn voertuig. De auto is in beslag genomen en de man wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet BES.

Het grondige onderzoek van het voertuig leidde tot de inbeslagname van diverse voorwerpen die van belang zijn voor het onderzoek. In aansluiting hierop heeft de politie twee huiszoekingen verricht, één in een woning in Amboina en een andere in een huis aan de Kaya Kanari. Bij deze doorzoekingen zijn geen opvallende zaken aangetroffen. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang.