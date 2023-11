Tourism Corporation Bonaire promoot eiland bij TUI evenement voor zelfstandige reisagenten

KRALENDIJK- Van 13 tot 15 november was Tourism Corporation Bonaire in de gelegenheid een exclusieve presentatie te gegeven aan 120 zelfstandige reisadviseurs van TUI tijdens hun 12.5 jarige jubileum TUI at Home.

Tijdens de bijeenkomst, die plaatsvond in Disneyland Parijs, kreeg TCB de kans om persoonlijk in contact te treden met deze reisprofessionals en Bonaire in de schijnwerpers te zetten.

Door het directe contact met de reisagenten van TUI hoopt het toeristenbureau niet alleen de banden met TUI te versterken, maar ook de naamsbekendheid van Bonaire te vergroten. Als enige bestemming, was Bonaire een opvallende aanwezigheid die aanzienlijke aandacht trok. Vanuit het kantoor van Bonaire waren Miles Mercera – Directeur, Marjolein Oleana – Business Manager & Europe Liaison en Elesier Angel – Cruise & Project Coördinator aanwezig.

De zelfstandige reisadviseurskunnen nu Bonaire beter promoten als een unieke en aantrekkelijke bestemming. TCB erkende de waarde van samenwerking met zelfstandige reisadviseurs en beschouwde deze presentatie als een strategische zet om het eiland op een persoonlijke en doeltreffende manier te promoten.

Tijdens de presentatie lichtte TCB de bijzondere kenmerken van Bonaire toe, variërend van adembenemende natuurlijke schoonheid tot rijke culturele ervaringen en diverse recreatiemogelijkheden.

Samenwerking

Het 12.5-jarige jubileum van TUI in Disneyland Parijs bood niet alleen een feestelijke sfeer, maar ook een ideale setting om de samenwerking tussen TCB en TUI te versterken. Bonaire’s prominente aanwezigheid als genodigde bestemming tijdens dit jubileumevenement heeft bijgedragen aan het versterken van de banden tussen beide organisaties.