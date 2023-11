Veel medailles voor beach tennissers in Aruba

De beach tennissers hebben een ongekend groot succes gehad op Aruba. In diverse klassen pakten de spelers en speelsters verschillende medailles. Het meest bijzondere was wel de gouden medaille op het PRO niveau. Tim Eikholt en Darvick Anthony mochten op het hoogste podium staan en wonnen goud.

Voor het eerst in de afgelopen tien jaar keerden de spelers uit Aruba terug met maar liefst zeven medailles. Op verschillende onderdelen waren de beach tennissers succesvol.

Vliegtuig vol medailles

Niet alleen Eikholt en Anthony wonnen een gouden medaille. Ook Danielle de Kool, Asrtobal Marcano en Farah Mesbahi pakten de eerste prijs. Mixed dubbel succes was er voor Xammar Saragoza en Julia Mattaar. Zij wonnen niet de finale, maar pakten wel een zilveren medaille. Ryan Richardson en Jacqueline Swart wonnen daarentegen wel de mixed dubbel.

In de teamcup pakten Ryan Richardson, Darvick Anthony, Jacqueline Swart en Carlin ten Hoeve ook goud. Ron Opdam, Mark Ooijevaar, Willeke Dolman en Danielle de Kool pakten zilver in de intermediate teamcup. Zilver was er in de PRO teamcup voor Maurison Martines en Bjorn Saragoza. Uiteindelijk wonnen Tim Eikholt en Joeri van Bon ook nog de men advanced.