Bestuurscollege Bonaire naar huis gestuurd

KRALENDIJK- Het bestuurscollege van Bonaire is in de nacht van dinsdag op woensdag naar huis gestuurd, toen bleek dat de bestuurscoalitie niet langer kon rekening op een meerderheid in de eilandsraad.

Een motie van wantrouwen, ingediend door raadslid Clark Abraham van de democratische partij, kreeg steun van raadslid Cyril Vrolijk van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB). Vrolijk verklaarde zich na het steunen van de motie ook onafhankelijk van de MPB. Daardoor veranderen de verhoudingen binnen de Eilandsraad. De Union Patriotiko Bonaire (UPB) houdt haar 3 zetels, maar de MPB heeft er nog maar 1 over. De blauwe partij was na de verkiezingen ook al teruggegaan van 3 zetels naar 2.

De rest van de Raad wordt gevormd door de Democratische Partij met 3 zetels, de M21 van Daisy Coffie met 1 zetel en -sinds vannacht- de eenmansfractie van Vrolijk.

Druk

Er lag in de zeer lange vergadering, die om 4 uur in de middag begon en na middernacht eindigde, een enorme druk op het BC en de gedeputeerden, die op elk denkbaar onderwerp, variërend van BONLAB tot de manier waarop het Openbaar Lichaam omgaat met uitzendkrachten, het vuur aan de schenen kreeg gelegd. Het feit dat er geen echte antwoorden leken te komen op een enorme reeks vragen van de eilandsraad leidde de hele avond al tot irritatie.

Overigens was het aantal vragen en onderbrekingen vanuit de eilandsraad zo groot, dat de gedeputeerden ook nauwelijks kans kregen om de vragen te beantwoorden.

De komende dagen zal moeten blijken welke partijen elkaar vinden voor het vormen van een nieuwe bestuurscoalitie die kan rekenen op tenminste 5 van de 9 zetels.