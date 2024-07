Vakantie & Toerisme Duiken en snorkelen op Bonaire: Something Special Inge Poorthuis 11-07-2024 - 13 minuten leestijd

Bonaire staat bekend als ‘Divers Paradise’ en dat is niet voor niets! De onderwaterwereld is prachtig. Duikers van over de hele wereld komen speciaal naar Bonaire om hier te genieten van alle moois onder water. Met meer dan honderd duikstekken rond Bonaire en Klein Bonaire raak je hier dan ook niet snel uitgekeken. Combineer dat met een heerlijk klimaat en warm zeewater en je hebt de perfecte ingrediënten voor een heerlijke duik- en/of snorkelvakantie op Bonaire. In deze serie nemen we je mee langs onze favoriete plekken om te duiken en te snorkelen op Bonaire. Deze keer beschrijven we duikstek Something Special.

Duikstek 32: Something Special ligt in het centrum van Kralendijk, aan het noordeinde van de boulevard. De duikstek ligt aan een strandje vol (dode) koralen, waar ook volop gezwommen wordt. In het water langs de boulevard liggen vaak zeilboten aangemeerd. De duikstek staat bekend om de grote hoeveelheid verschillende koralen en vissen.

De overgang van het ondiepe plateau naar de steile wand, foto: Sander Engelbertink

Rond Something Special staat vaak een lichte stroming. De boei ligt iets verder ten noorden van de plek waar je het water in kunt, op ongeveer drie meter diepte. Vlak achter de boei, op een diepte van ongeveer tien meter, begint een steil aflopende wand die prachtig begroeid is met koralen. De duikstek heeft een ondiep plateau waar al veel onderwaterleven te vinden is. Dit maakt het ook een geschikte plek voor snorkelaars. Qua koralen moet je niet zo heel veel verwachten in het ondiepe gedeelte, in het zand liggen veel dode stukken koraal. Een jonge Spotted Drum, foto: Sander Engelbertink

Te water gaan bij Something Special is vrij eenvoudig. Je loopt bij het kleine strandje, aan het einde van de boulevard, eenvoudig het water in. Vanaf daar zwem je een stuk naar het noorden (naar rechts vanaf het strand gezien) tot je bij de boei komt. Dit stuk kunnen duikers natuurlijk ook al onder water afleggen. Zwem of duik niet te ver door naar het noorden, je komt dan namelijk bij de haven van Harbour Village uit. Regelmatig varen hier boten in en uit, let goed op tijdens het snorkelen of duiken.

Doordat je op deze duikplaats eenvoudig in en uit het water kunt stappen is deze plek ook populair bij liefhebbers van nachtduiken. In het ondiepe gedeelte van deze duikstek, schuin tegenover de entree van deze duikstek, vind je een coral nursery van de Reef Renewal Foundation Bonaire. Hier worden koralen gekweekt om later geplant te worden op verschillende plekken onder water rond Bonaire. Coral Nursery, foto: Sander Engelbertink

Wil jij ook duiken of snorkelen op Bonaire?

Naast dat Bonaire heel veel verschillende duik- en snorkelstekken heeft voor alle niveaus kun je de meeste stekken gewoon vanaf de kant bereiken. Duikers en snorkelaars zijn daardoor niet afhankelijk van boten, je kunt duiken en snorkelen wanneer en waar je maar wilt. De duikstekken zijn eenvoudig te herkennen aan de gele stenen met de naam van de duikstek erop. Je ziet ze overal aan de kant van de weg liggen. Daarnaast zijn er vele duikscholen op het eiland aanwezig. Zij verzorgen, naast de verhuur van duikmateriaal, ook duikcursussen.

Hotels springen graag in op de populariteit van Bonaire als duikbestemming. Op het eiland vind je meerdere hotels met eigen duikschool op het terrein. Vaak liggen deze hotels en resorts direct aan zee, zodat je meteen het water in kunt om te snorkelen of te duiken. Mocht je nog nooit gedoken hebben, dan is het een mooie gelegenheid om eens een proefduik te maken. Ook hebben de meeste duikscholen een winkel waar je snorkel- en duikuitrusting kunt aanschaffen of huren.

Tip: laat geen waardevolle spullen achter wanneer je jouw auto parkeert bij één van de duikstekken op het eiland. Helaas wordt er regelmatig ingebroken in geparkeerde auto’s van snorkelaars en duikers. Laat waardevolle spullen (denk aan telefoons, camera’s, paspoorten, geld enz.) achter in je accommodatie of neem ze mee het water in. Koop bijvoorbeeld zo’n handige koker bij één van de duikshops waar je je autosleutels, pasjes en geld in kunt opbergen tijdens het zwemmen of duiken. Eventueel kun je de deuren van de auto van slot laten en ramen geopend houden om schade aan jouw auto bij een eventuele inbraak te voorkomen. Steenvis, foto: Sander Engelbertink

STINAPA nature fee op Bonaire

De zee rondom Bonaire is een beschermd gebied, het Bonaire National Marine Park. Wil je gebruik maken van de zee, in welke vorm dan ook, dan ben je verplicht om de ‘nature fee’ te betalen. De nature fee is 40 USD per persoon. Bewoners van Bonaire, Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Sint Eustatius en Saba hoeven geen nature fee te betalen. Twee Caribbean Reef Squids, foto: Sander Engelbertink

Je kunt de ‘nature fee’ eenvoudig online betalen op de website van STINAPA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het natuurbehoud en onderhoud aan de natuur op Bonaire. Na betaling van de ‘nature fee’ ontvang je je e-ticket per e-mail. Het e-ticket is een kalenderjaar geldig. Je kunt het e-ticket printen maar ook opslaan in je telefoon. Regel de ‘nature fee’ alvast voor vertrek naar Bonaire. Meer informatie over de ‘nature fee’.

Heb jij ook zin om te snorkelen of duiken bij Something Special op Bonaire? Wacht niet te lang en boek vandaag nog een prachtige vakantie naar Bonaire!

Dit artikel bevat affiliatelinks

Lees ook:

4.587