Politie Bonaire doet oproep in verband met gestolen auto

KRALENDIJK – De politie doet een oproep aan het publiek op Bonaire om uit te kijken naar een gestolen auto. Heb je de auto gezien, neem dan contact op met de politie.

Op 13 mei werd er bij de politie aangifte gedaan van diefstal van een groene auto van het merk Daihatsu, model Feroza. De auto heeft strepen aan de zijkant en een metalen stang voorin. De auto stond op de Kaya Benue geparkeerd en werd door onbekenden meegenomen.

Heb je deze auto gezien? Neem dan contact op met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tip lijn 9310.