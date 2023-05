Diefstal van geiten op Bonaire leiden tot aanhoudingen

KRALENDIJK – Op woensdag 10 mei zijn drie mannen op heterdaad aangehouden wegens het negeren van een bevel van de politie, diefstal van geiten, vernieling en overtreding van de vuurwapenwet BES.

De mannen werden opgewacht in de omgeving waar ze geiten aan het stelen waren. Na een korte achtervolging konden de mannen worden aangehouden. Het betreft een 53-jarige man met de initialen J.W.H.M., een 56-jarige man met de initialen S.R.S. en een 23-jarige man met de initialen J.C.W. Bij de aanhouding zijn de auto, de gedode geiten, telefoons, messen, een kapmes, vuurwapens en munitie in beslag genomen. Het onderzoek naar deze zaak is nog gaande.

Geitendiefstal kunuku lagun

Eerder deze week op zaterdagavond 6 mei heeft de politiecentrale een melding ontvangen van diefstal van geiten bij een kunuku in Lagun. Bij aankomst van de politiepatrouille troffen ze zowel de eigenaar van de kunuku als de auto van de verdachte aan.

De eigenaar van de kunuku verklaarde dat hij de geitendief op heterdaad had betrapt terwijl hij bezig was een geit te slachten. De verdachte sloeg op de vlucht en de eigenaar zette de achtervolging in. Op een gegeven moment stopte de verdachte en bedreigde de eigenaar met een mes. Uit veiligheidsoverwegingen staakte de eigenaar de achtervolging en vluchtte de geitendief te voet weg.

De auto van de verdachte was in beslag genomen voor verder onderzoek. Op zondag 7 mei werd de eigenaar van de auto, een 58-jarige man met de initialen N.J.H., opgedragen zich te melden bij het politiebureau. De verdachte is inmiddels aangehouden op verdenking van diefstal, stroperij en vernieling.