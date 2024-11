Vacatures Bonaire Vacature Verhuur Medewerker Melanie Zandwijk 20 november 2024



Wordt onze Ervaring Verrijker op het prachtige Bonaire! Bij ons nieuwe golfcart verhuurbedrijf op Bonaire zijn we gepassioneerd over het bieden van onvergetelijke ervaringen aan onze klanten. Als Verhuur Medewerker speel je een belangrijke rol in dit avontuur. Of klanten nu op zoek zijn naar een handig vervoermiddel voor hun vakantie of in 1 dag het eiland gaan verkennen, jij zorgt ervoor dat hun behoeften worden vervuld. Jouw doel is om elke klant met een glimlach en geweldige herinneringen de deur uit te laten gaan.

Jouw Verantwoordelijkheden:

Actief deelnemen in de dagelijkse activiteiten met een klein team van 3 personen.

Jouw kennis en ervaring inzetten om klanten te adviseren over de beste golfcart opties en routes voor hun behoeften.

Vragen, wijzigingen, klachten, of verzoeken om aanvullende diensten voor reeds gereserveerde golfcarts professioneel afhandelen.

Kansen voor serviceverbetering identificeren en deze delen.

Efficiënt reageren en belanghebbenden informeren bij onvoorziene omstandigheden.

Socialmediaposts voorbereiden

Jouw Profiel:

In het bezit van een autorijbewijs.

Ervaring in een klantgerichte rol, ervaring in de toeristische sector is een plus.

Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift.

Vloeiend in Nederlands en Engels. Spaans en Duits is een Pre.

Een klant- en servicegerichte instelling, met het vermogen om je aan te passen aan de wensen van de klant.

Flexibiliteit, bereidheid om in het weekend te werken.

Wat Bieden Wij:

Een marktconform salaris.

Een part time of fulltime dienstverband mogelijk

Flexibele werktijden

Een dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is.

Korting op golfcart huur voor persoonlijk gebruik.

Over Ons:

Als toonaangevend golfcart verhuurbedrijf op Bonaire streven we ernaar om elke klant een unieke en zorgeloze ervaring te bieden. Ons team is klein maar toegewijd, en samen werken we hard om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

Sollicitatieprocedure:

Ben jij de enthousiaste en klantgerichte Verhuur Medewerker die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar ons via [email protected]. We zijn benieuwd naar jouw verhaal en hoe jij denkt bij te kunnen dragen aan ons team.

We kijken uit naar je sollicitatie en hopen je snel te verwelkomen!

