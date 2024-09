Instagram Vacature Customer Service Center Officer Melanie Zandwijk 07 september 2024

Boogaard Assurantiën Bonaire B.V. behoort tot één van de grootste verzekeringsmakelaren van het Caribisch gebied. Ons netwerk, bestaande uit (alle) lokale verzekeringsmaatschappijen en gerenommeerde internationale partners, plaatst ons in een unieke positie om de beste verzekeringsoplossingen te bieden aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Op dit moment zijn we op zoek naar de juiste kandidaat voor de functie van

Customer Service Center Officer

Functie

Wij zoeken een commercieel gedreven Customer Service Center Officer die medeverantwoordelijk is voor het ontwikkelen, onderhouden en uitbreiden van ons huidig zakelijk klantenbestand. In deze uitdagende functie ben je hét aanspreekpunt voor onze (toekomstige) klanten. Als Customer Service Center Officer ben je enthousiast, gedreven, je toont eigen initiatief, heb je overtuigingskracht en straal je zelfvertrouwen uit. Belangrijkste kenmerk is dat dienstverlening voor jou centraal staat!

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden

Verwelkomen van walk-in klanten en verstrekken van informatie aan (potentiële) klanten over de producten en diensten van Boogaard Assurantiën;

Zorgt ervoor dat aan de behoeften en verwachtingen van klanten wordt voldaan door het leveren van een uitstekende dienstverlening en gedegen verzekeringsadviezen;

Identificeert en benut kansen bij walk-in (potentiële) klanten om te verkopen of voor cross-selling;

Adviseer (potentiële) klanten en ondersteun hen door support en oplossingen te bieden daar waar nodig;

Verzekeringsaanvragen invullen en adequaat afhandelen;

Ontvangt en verwerkt premiebetalingen conform vastgelegde procedures;

Zorgt dat alle relevante klant-, verzekeringsinformatie geregistreerd en bijgewerkt zijn in het ANVA-systeem.

Kennis, vaardigheden en competenties

Afgeronde MBO niveau 4 in Administratie;

Assurantie B diploma of de bereidheid om dit diploma te behalen;

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;

Uitstekende interpersoonlijke- en onderhandelingsvaardigheden;

In staat om zelfstanding te werken, maar ook in teamverband;

Sterk analytisch en probleemoplossend vermogen;

Uitstekende praktische kennis van Microsoft Office-programma’s en bij voorkeur ervaring met het ANVA-systeem;

In staat om effectief te communiceren in het Engels, Nederlands, Spaans en Papiamento, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat hebben we te bieden?

Een uitdagende functie in een dynamische organisatie waar zelfstandigheid en proactiviteit hoog in het vaandel staan. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een professionele sfeer. Een fulltime functie met een marktconform salaris aangevuld met een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reacties

Ben jij klaar om deze uitdaging aan te gaan? Stuur dan uiterlijk op zondag 15 september 2024 je CV en motivatiebrief naar mw. M. Minguel via e-mail hrm@boogaard.aw

