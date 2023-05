Veel animo voor Color Your Walk Bonaire

KRALENDIJK- Het was op zondagochtend een drukte van belang door deelnemers aan de Color Your Walk 2023.

De start van de loop was op Kaya Amsterdam en de finish was op Te Amo Beach. In het verleden werd de activiteit regelmatig georganiseerd. Inmiddels heeft een nieuwe groep op het eiland de organisatie opgepakt.

Enkele dagen terug al waren alle kaartjes voor het evenement al uitverkocht. Kenmerkend voor de Colourwalk is dat de deelnemers elkaar bestrooien met gekleurde poeder. Het gaat daarbij soms om zulke grote hoeveelheden dat de deelnemers bij het einde van het evenement nog nauwelijks te herkennen zijn.