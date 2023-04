Vliegtickets 45 procent duurder dan vorig jaar

DEN HAAG – Volgens de nieuwste cijfers over de inflatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betaalden Nederlandse consumenten in maart ruim 45 procent meer voor een vliegticket dan een jaar eerder. Daarmee was de stijging tien keer zo groot dan de gemiddelde inflatie (4,4 procent), zo meldt zakenreisnieuws.nl.

Wél nemen de prijsstijgingen van vliegtickets af: zo waren ze in februari nog 57 procent duurder dan een jaar eerder, en in januari nog 65 procent.

Volgens financieel journalist Martin Visser van de Telegraaf, die de CBS-cijfers analyseerde, was er in maart geen enkele andere productcategorie die zo hard in prijs steeg. Op de tweede plaats kwam suiker, dat 42 procent duurder werd, gevolgd door eetbare oliën, papier en houdbare melk.

De vraag naar vliegtickets is sterk gestegen nu de coronabeperkingen volledig zijn opgeheven. Het kabinet heeft de prijsstijging ook een zetje gegeven door de verdrievoudiging van de Nederlandse vliegtaks sinds 1 januari.