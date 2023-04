Nieuwe Hoofd Opsporing bij KPCN benoemd

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft Steven Senior aangesteld als nieuwe Hoofd Opsporing. Vanaf 1 april 2023 zal Senior in deze functie werkzaam zijn.

Zijn voorganger, Alwyn Braaf, is op 13 januari geïnstalleerd als Korpschef van het KPCN, waarna er een vacature ontstond voor het hoofd van de afdeling opsporing.

Senior heeft een lange carrière binnen het KPCN opgebouwd. Hij begon in 1998 als agent van de Basis Politiezorg en heeft in de loop der jaren verschillende functies bekleed. Zo was hij van 2001 tot 2017 werkzaam als rechercheur en werd hij in 2017 benoemd tot Chef van de afdeling Opsporing.

De heer Steven Senior is door de minister van Justitie en Veiligheid bij de koning voorgedragen voor benoeming tot nieuwe Hoofd Opsporing van het KPCN.