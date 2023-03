Meer toeristen Caribisch Nederland dan in 2021

KRALENDIJK – Vorig jaar vlogen bijna 185 duizend toeristen naar de eilanden van Caribisch Nederland. Het aantal toeristen dat per vliegtuig naar Bonaire kwam, is vergeleken met een jaar eerder met ruim 55 procent gestegen en lag boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Bonaire ontving het leeuwendeel van de bezoekers. Ruim 173 duizend toeristen bezochten Bonaire per vliegtuig. Het jaar daarvoor waren dat er iets meer dan 111 duizend. Het aantal toeristen dat het eiland aandeed was zelfs bijna tien procent hoger dan in 2019. Toen vlogen ruim 157 duizend toeristen naar Bonaire.

In het vierde kwartaal van 2022 kwamen bijna 47 duizend toeristen per vliegtuig naar Bonaire, ongeveer zeven procent meer dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Niet eerder bezochten zoveel toeristen Bonaire per vliegtuig als in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Nederlandse nationaliteit

Het aandeel toeristen met de Nederlandse nationaliteit dat met het vliegtuig naar Bonaire kwam is gedaald van 71 procent in 2021 naar 64 procent een jaar later. Het aantal toeristen met de Nederlandse nationaliteit nam wel toe; van ongeveer 79 duizend naar 111 duizend. Dat het aandeel daalde, hangt volgens het CBS samen met een toename van het aantal bezoekers uit de Verenigde Staten.

Een deel van de toeristen met de Nederlandse nationaliteit is woonachtig op Aruba, Sint Maarten en Curaçao. In 2022 was tien procent van de inkomende toeristen die naar Bonaire vlogen afkomstig van deze eilanden. In het jaar ervoor was dit aandeel 15 procent.

Het aantal toeristen afkomstig van Aruba, Sint Maarten of Curaçao nam het laatste jaar wel toe met bijna vier procent naar ruim 17 duizend.