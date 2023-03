Stempassen uiterlijk 8 maart bezorgd

KRALENDIJK – De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het printen en versturen van de stempassen. Gisteren zijn de laatste stempassen meegegeven aan de koerier die ervoor zorgt dat alles wordt verspreid. Naar verwachting zal de laatste stempas op 8 maart worden bezorgd.

Dit is later dan verwacht, wat helaas is ontstaan door de late zending van de stempassen vanuit Nederland. Met man en macht heeft de drukker alles zo snel als mogelijk gedrukt en momenteel zorgt de koerier voor een zo spoedig mogelijke verspreiding, zodat op 8 maart alle stempassen bezorgd zijn.

Mocht onverhoopt je stempas niet zijn aangekomen, vanwege een foutief adres of ontbrekende brievenbus, dan kan de stempas vanaf 9 maart worden opgehaald bij de afdeling Burgerzaken.

Aangezien de stempassen in Nederlands worden uitgegeven kan men op de webpagina https://www.bonairestemt.nl/stempas/ de vertalingen bekijken ter verduidelijking.

Let op: als je ook kiesgerechtigd bent voor de kiescollegeverkiezing, ontvang je thuis twee stempassen. Eén stempas voor de eilandsraadverkiezing en één stempas voor de kiescollegeverkiezing. Wil je voor beide verkiezingen stemmen? Neem dan beide stempassen mee naar het stemlokaal.

Voor het afhalen van de stempas kan men dus vanaf 9 maart terecht bij de afdeling Burgerzaken aan de Kaya Neerlandia 40 tijdens de reguliere openingstijden van 08.00 tot 15.00 uur. Indien de stempas niet is ontvangen vanwege een verouderd of verkeerd adres verzoeken we je om tevens jouw adresgegevens correct in te schrijven.