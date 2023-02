Fundashon Alzheimer Bonaire houdt geslaagde informatieavond

KRALENDIJK – Vorige week donderdag heeft stichting Fundashon Alzheimer Bonaire een goed bezochte en geslaagde informatieavond georganiseerd. De Curaçaose neuropsycholoog Rodney Stewart was spreker tijdens de informatieavond. Daarnaast organiseerde het bestuur van de stichting een ‘Hòfi Alzheimer’ bij dagopvang Kas Karko.

Het thema van de informatieavond was ‘Diagnostiek van Dementie’. De neuropsycholoog benadrukte het belang van een vroegtijdige diagnose van Alzheimer. Ook het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire heeft dit thema als prioriteit op haar agenda staan. Tijdens de informatieavond is weer gebleken dat er veel behoefte is aan informatie over dit onderwerp. Het bestuur en de aanwezigen kijken terug op een geslaagde informatieavond.

Daarnaast organiseerde het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire een Hòfi Alzheimer-bijeenkomst speciaal voor Valentijnsdag met als thema ‘Mi Amor pa Bo ta infinito’. Voor deze gelegenheid waren vijftien mensen, van wie hun partner dementie heeft, geselecteerd om hier aan deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst maakten de deelnemers creaties en werkstukken om als cadeau te geven op Valentijnsdag. Het bestuur is trots dat ze op die dag vijftien inwoners met dementie/Alzheimer met deze cadeaus wat vreugde konden bezorgen.