Rijksdienst Caribisch Nederland start informatiecampagne voor verkiezingen in maart

KRALENDIJK – De Rijksdienst Caribisch Nederland is afgelopen week gestart met een informatiecampagne over de verkiezingen voor de Eilandsraad en het Kiescollege. Die vinden plaats op 15 maart.

De verkiezingen van de eilandsraad hebben als slogan “Wil jij dat ons eiland verder bloeit?” en de verkiezing van het kiescollege gebruikt “Elke stem telt”, als slogan.

Op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland is informatie te vinden over de verkiezingen en hoe alles in zijn werk gaat, bijvoorbeeld: wanneer iemand mag stemmen, wat iemand bij zich moet hebben om te kunnen stemmen, wat een geldig identiteitsbewijs is, hoe een kiesgerechtigde iemand kan machtigen om voor hem of haar te gaan stemmen, wat iemand die geen stempas heeft ontvangen moet doen, dat stemmen kopen of verkopen strafbaar is. Ook is hier te vinden waar de stembureaus op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn gevestigd.

Inwoners van Caribisch Nederland krijgen een informatiefolder thuisbezorgd.

Rijksdienst

De Rijksdienst Caribisch Nederland is verantwoordelijk voor de informatiecampagne in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.