Saba wordt Hope Spot voor natuurbeschermingsorganisatie Mission Blue

THE BOTTOM – Saba en de Sababank zijn onlangs tot Hope Spot uitgeroepen als erkenning voor de voortdurende inspanningen om de duurzaamheid en gezondheid van de wateren van het eiland op de lange termijn te waarborgen. Saba is de eerste Hope Spot in de Dutch Caribbean.

De Saba Sea & Learn Foundation heeft de aanvraag gedaan bij Mission Blue. Hope Spots zijn speciale plaatsen waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat ze cruciaal zijn voor de gezondheid van de oceaan.

Speciale plaats

“Ik heb met eigen ogen gezien wat een bijzondere plek dit is”, zegt Sylvia Earle, oprichter van Mission Blue. “Een groot deel van het Caribisch gebied is uitgeput, maar deze plek heeft lange tijd enige bescherming gehad.

De Sababank is het grootste actief groeiende onderwateratol in het Caribisch gebied. Zelfs nu het onderzoek nog maar net is begonnen, is het duidelijk hoe waardevol dit gebied is voor de regio. Saba Bank is een voorbeeld van het succes van langdurige zorg,” zegt Earle.

De Hope Spot-aanduiding zal Saba in de schijnwerpers zetten vanwege zijn prestaties en indien nodig toekomstige steun krijgen, aldus Sea & Learn-oprichter Lynn Costenaro en operationeel directeur Emily Malsack.

Door Saba aan te wijzen als een plek van hoop, zal het eiland niet alleen worden verbonden met meer dan 140 andere gelijkgestemde organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de oceaan, maar zullen ook andere eilanden in de regio worden aangemoedigd om het voorbeeld van Saba te volgen, aldus Costenaro en Malsack.

Schitterend voorbeeld

De doelen van de Sea & Learn Foundation voor de Saba Hope Spot zijn drieledig: wetenschap, onderzoek en verkenning; restauratie; en onderwijs en hulpverlening.

“Ons primaire doel voor het opzetten van de Saba en de Saba Bank Hope Spot is het promoten van wetenschap, onderzoek en verkenning in onze eigen achtertuin”, legt Malsack uit.

“Saba en de Sababank zijn een lichtend voorbeeld van hoe historisch hulpbronnenbeheer een hoopvolle toekomst kan bieden in een wereld die steeds meer in gevaar komt”, aldus Costenaro.

Volgens Conservation International is Saba een van de slechts acht locaties ter wereld met een score van 99 op hun Ocean Health Index, wat aantoont dat het eiland effectief werkt om de rijke verscheidenheid aan soorten en habitats in de regio te behouden, het risico op uitsterven te verminderen en mariene habitats te behouden en te herstellen.

Biodiversiteit

Kai Wulf, uitvoerend directeur van de Saba Conservation Foundation (SCF) beschreef een deel van het zeeleven in de wateren van Saba.

“De Sababank is een hotspot voor biodiversiteit in het Caribisch gebied en biedt een kritieke habitat voor zeeschildpadsoorten, meer dan 200 vissoorten, een broedplaats voor talloze haaiensoorten, waaronder grote tijgerhaaien, trekkende bultruggen en kwetsbare zeevogelsoorten, met name rode -snavelkeerkringvogels en Audubons pijlstormvogels.”

Koninklijk bezoek

De aankondiging om Saba en de Sababank aan te wijzen als Hot Spot komt aan de vooravond van het langverwachte bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en hun dochter prinses van Oranje aan Saba, morgen donderdag 9 februari.

Tijdens hun eendaagse bezoek komt de koninklijke familie meer te weten over het innovatieve herstelproject van de zee-egel in het Saba Research Centre in Fort Bay Harbor.

Het Saba Research Centre wordt het eerste mariene laboratorium op de Nederlandse Caribische Bovenwindse Eilanden waar toegepast onderzoek kan plaatsvinden en zal naar verwachting bezoekende wetenschappers aantrekken om het veerkrachtige zeeleven van Saba te bestuderen.

Het Saba Research Centre staat onder toezicht van de SCF, die ook het Saba Marine Park beheert, opgericht in 1987 en het hele eiland omvat vanaf de hoogwaterlijn tot een diepte van 60 meter, inclusief de zeebodem en de bovenliggende wateren.