Auke op weg naar 15 maart: de kandidatenlijsten

Over zes weken is het zover. Iedereen die voor 15 maart 18 jaar wordt, mag die dag naar het stembureau en een rondje rood kleuren.

Door Auke van der Berg

Nou ja, iedereen. Je moet wel ingezetene zijn. Je bent ingezetene als je ingeschreven bent in de basisregistratie personen. Dit geldt ook voor niet-Nederlandse bewoners die minimaal vijf jaar legaal op Bonaire verblijven. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde om te stemmen voor de eilandsraadsverkiezingen.

In Europees Nederland kan men die dag stemmen voor de provinciale staten en de waterschappen. Die verkiezingen zijn mateloos populair. In 2019 was de opkomst dan ook 56,16 procent.

Het voordeel van de verkiezingen op het eiland is dat het doel duidelijk is: je weet waarvoor je gaat stemmen. Voor de eilandsraad. Dan weet je tenminste waar je het over hebt. Want de eilandsraad is gewoon de gemeenteraad.

De eilandsraad kent negen zetels. Dat worden er op zekere dag meer. Aan de hand van het aantal inwoners zou de eilandsraad nu al 19 zetels moeten tellen. Artikel 8 van de Gemeentewet vertelt dat het aantal zetels in een gemeente afhankelijk is van het aantal inwoners. Al is er een minimum: ook al wonen er maar 321 mensen in een gemeente, er moeten toch negen zetels gevuld worden. Er is ook een maximum. Gemeenten met meer dan 200.000 inwoners moeten het doen met 45 zetels.

Als je naar het aantal bewoners van het eiland kijkt, bijna 23.000, zou de Eilandsraad nu al die 19 zetels moeten hebben. Zoals wel vaker het geval is op het eiland als het om regel- en wetgeving gaat, moeten de bewoners wachten tot 2027 voor het aantal stoelen in verhouding is.

Zeven partijen hopen op 15 maart genoeg stemmen te krijgen om minstens één zetel te bemachtigen. Of meer.

Die zeven zijn:

Partido Demokratiko Boneriano

Frente Sosial Progresivo

M21

Movementu di Pueblo Boneriano

1Union pa Pueblo

Union Revolushon Boneriano

Union Patriotico Boneriano

De partijen hebben hun kandidatenlijsten ingeleverd. Morgen worden die lijsten gecontroleerd en als het goed gaat kan daarna volop campagne worden gevoerd.

Even leek het erop dat een Bonairiaanse variant op het BeLang Van Nederland (Groep Haga) mee zou gaan doen aan de verkiezingen. Maar direct nadat ik een vriendelijke e-mail naar de lijststrekker had gestuurd met het verzoek om een interview, werd bekend gemaakt dat de partij toch niet meedeed aan de verkiezingen. Onduidelijk is of er een verband is tussen deze twee feiten.

De komende weken hoop ik met interviews, het lezen van de programma’s en stukjes de verkiezingen te volgen. Waarmee de cirkel aardig rond is. Op 18 maart 2015 gingen we met Ikki naar het stembureau (zie foto). De weg van en naar dat bureau werd gevuld met uitvoerige colleges van meneer Arrias. Waardoor de mores van de lokale politiek in korte tijd zonneklaar was.