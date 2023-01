Houdt Bonaire eigenlijk wel van het koningshuis?

KRALENDIJK – Het koningspaar en kroonprinses Amalia zijn vrijdag gestart met hun bezoek aan de zes Caribische eilanden. Hoe koningshuisgezind is Bonaire eigenlijk? Caribisch Netwerk bezocht cultuur-expert en ondernemer Hubert Vis en vroeg hem zes vragen over het koningsbezoek aan het eiland.

Zijn Bonairianen over het algemeen fan van het koningshuis?

“De oudere generatie wel. Hoe het bij de jongeren zit, dat is de vraag. Over het algemeen vindt de bevolking het leuk dat ze er zijn. De koning en koningin heeft voor veel mensen iets sprookjesachtig.”

“Maar het zou het wel kunnen dat daar verandering in komt, hoor. Neem de onderzoeken op het gebied van armoede; daar is weinig mee gedaan door Nederland. Het zou kunnen dat dat een negatief effect heeft op het imago van het koningshuis. Dat mensen denken: Nederland voelt niet mee met wat de gewone man hier voelt!”

“Er zijn altijd mensen die zo een kans grijpen om ongenoegen over bepaalde ontwikkelingen te uitten. Dat houd je niet tegen. Het is goed als de koninklijke familie ook een tegenbalans ziet. Dat ze hun ogen openhouden voor dingen die scheef groeien.”

Het koningspaar was acht jaar geleden voor het laatst op Bonaire. Wat zal hen het meeste opvallen aan verandering, denkt u?

“De infrastructuur, die zo enorm veranderd is. De bouw van woningen, bedrijven, noem maar op.”

Eerdere bezoeken van het koningspaar aan Bonaire worden door bezoekers, en na afloop vaak ook door het paar zelf, vaak beschreven als ‘knus en persoonlijk’. Zal dat gevoel nog hetzelfde zijn?

“Dat denk ik nog wel. Maar als de groei zo doorgaat, kunnen we dat wel verliezen over een aantal jaren. Ik hoop dat de nieuwe ontwikkelingen ook oog blijft houden voor kleinschaligheid, maar dan moeten de lokale waarden en normen goed beschermd worden.” ‘Minder interesse in het koningshuis’

Ook geschiedeniskenner en cultuur-expert Bòi Antoin denkt dat vooral de ouderen op Bonairianen nog steeds ‘koningshuisgezind’ zijn. “De oudere generatie wel, hoor. Als je zag hoe de mensen vroeger in de jaren zestig reageerden bij koningshuis bezoeken, is dat ongelofelijk. Helemaal in het oranje gestoken. De koning en koningin, die zijn alles.”



Al denkt Antoin wel dat de belangstelling door de jaren heen minder is geworden. “Ik denk niet dat mensen nu tegen het koningshuis zijn, maar ze zijn er niet meer zo in geïnteresseerd. Mijn zoon gelooft er ook niet in, hij is dertig.” Dus u verwacht zaterdag geen top drukte rond het bezoek? “Volgens mij niet hoor.”

Wat zou kroonprinses Amalia volgens u moeten weten over Bonaire voordat zij koningin wordt?

“Dat de regering veel meer aandacht zou moeten hebben voor de cultuur en natuur van onze eilanden. Het is een zorgzame situatie. Er is kans dat delen van de natuur verloren gaan door ontwikkeling.”

“Daarnaast, zou ze ook moeten weten over onze geschiedenis en de culturele waarden. Dat de bevolking toch wel ervaart dat de Europese migranten weinig respect hebben voor de Bonairianen en hun normen en waarden.”

Hoe ziet u dat?

“Bijvoorbeeld het niet bereid zijn om in het Papiaments te praten. Of neem onze gewoonte om luid muziek te maken in het weekend. Migranten schreeuwen heel snel en grijpen dan vaak naar wettelijke toestanden, zo van: dat kan toch niet! Jullie verstoren mijn rust! En krijgen vaak ook nog gelijk. Ze komen hier en genieten van alles wat natuur en eiland biedt, maar willen niet lastiggevallen worden door de tradities van de lokale bevolking.”

“Ik denk dat minder belangstelling voor het koningshuis ook samen kan hangen met dat die situatie erger wordt, waarin de nieuwe Europese migranten niet bereid zijn om zich aan te passen.”

Wat zou prinses Amalia echt moeten zien op het eiland vindt u?

“Hoe de mensen hier wonen en leven, dat ze dat van dichtbij meemaakt. Verder de natuur. Als het lukt even duiken en van dichtbij ons rif bekijken. Ook de omgeving Lac en Sorobon, maar zeker ook de schildpadden daar. Dat is de moeite waard. En Mangazina di Rei.”