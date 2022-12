Succesvol bezoek DUO aan Caribisch gebied

KRALENDIJK – De bezoeken van de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO in het Caribisch gebied voorzien in een duidelijke behoefte. Ten opzichte van de gecombineerde najaar campagne 2021 en de campagne van het afgelopen voorjaar zijn er ongeveer de helft meer bezoekers geweest.

Naast het openen van tijdelijke servicekantoren waren er voorlichtingsbijeenkomsten, webinars en was er hulp op maat bij betalingsproblemen voor mensen met een Europese studieschuld. Voor het eerst werden alle zes de eilanden in het Caribisch gebied aangedaan in één campagne.

Oud-studenten

Voor oud-studenten waren er bijeenkomsten met uitleg over de mogelijkheden van het aanvragen van een draagkrachtmeting, het lokaal terugbetalen en wat te doen bij betalingsproblemen.

Bij de open balie op de servicekantoren werd men onder andere geholpen met het aanvragen van een draagkrachtmeting. De Belastingdiensten op de verschillende eilanden waren hierbij heel behulpzaam door na het bezoek te zorgen voor de snelle aanlevering van de noodzakelijke inkomensverklaringen aan de oud-student, zodat dit als bewijsstuk direct meegestuurd kon worden bij de aanvraag.

Mijn DUO

Speciale aandacht was er dit jaar voor het gebruik van Mijn DUO. Oud-studenten kunnen na inloggen met een DigiD hun gegevens en berichten inzien via Mijn DUO.

Zo zijn ze niet meer afhankelijk van de postbezorging. Als oud-studenten geen toegang (meer) hebben tot Mijn DUO, kunnen zij door het aanvragen van een (nieuwe) DigiD weer online hun zaken met DUO regelen.

Net als in voorgaande campagnes bood DUO weer hulp op maat bij betalingsproblemen. Bij de servicekantoren konden oud-studenten een afspraak maken om tot een maatwerkoplossing te komen voor betalingsachterstanden.