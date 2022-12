En daar zat ik gistermiddag steeds serieuzer te luisteren naar onze premier. Het (voor)oordeel dat hij nou net de man niet was die excuses aan kon bieden voor een duister hoofdstuk uit onze geschiedenis, verdween deels tijdens zijn toespraak.

Door Auke van der Berg

In de aanloop naar deze middag werd mijn argwaan van munitie voorzien. De willekeurig gekozen datum en het gebrek aan overleg stemden niet hoopvol bijvoorbeeld. Maar er stond een man die ernstig keek, zich bewust van het precaire van het moment.

De tekstschrijvers verdienen een compliment. In een tijd waarin de overheid strooit met stippen en ijkpunten voor wat betreft Caribisch Nederland was de vondst van de punt die een komma werd, een mooie. Want het is een vondst die perspectief biedt. Vooral als er in de komende feestdagen en daarna geluisterd wordt naar de verschillende reacties.

Te verwachten was dat de sociale media overspoeld zouden worden met foto’s van plaggenhutten en verwijzingen naar mensenhandel in alle streken en landen. Iedereen is schuldig, maar ‘wij’ niet, is de conclusie van die toetsenbordbrigade. ‘Wij’ zijn blank, onschuldig en van smetten vrij.

#nietnamensmij was de hashtag dan ook. Wat illustreert dat het blijkbaar niet duidelijk is dat de regering excuses aanbiedt namens de Nederlandse staat en niet namens Henk en Ingrid persoonlijk.

‘Als we nog steeds mensen discrimineren vanwege hun seksuele geaardheid, vanwege wie ze zijn, dan kan je roepen dat slavernij schande is (en dat is het ook), maar wat heb je dan geleerd?’, schreef een oud-politicus naar aanleiding van de voortdurende discussies in Caribisch Nederland over de ethische wetgeving.

Er valt inderdaad nog wel iets te leren, maar deze politicus maakt hier een fraaie whataboutism. Een jij-bak die nog progressief klinkt ook.

Er zullen de komende tijd nog heel veel en heel lange zinnen volgen na die door de premier geplaatste komma.

Hopelijk schiet Den Haag niet terug in haar vertrouwde reflex en begint ze over stippen en ijkpunten daar aan de horizon.

De toetsenborden raad ik aan om na de feestdagen naar de sportschool te gaan voor zelfverdedigingslessen.

Om zich te wapenen tegen de aanvallen als binnenkort ook nog woorden gaan vallen als herstelbetalingen.