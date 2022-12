1 Union pa Pueblo doet weer mee aan verkiezingen Bonaire

KRALENDIJK- De partij van Aljano Emerenciana, 1 Union pa Pueblo (Een eenheid voor het volk, red) zal ook in 2023 deelnemen aan de verkiezingen op Bonaire. De partij deed ook bij eerdere verkiezingen mee, maar wiest de kiesdeler bij lange na niet te halen.

Toch is er, volgens Emerenciana een boel om voor de strijden. “Ik wil strijden voor de gewone man en vrouw van Bonaire en niet voor anderen. Er is een boel om voor op te komen, want er is een boel mis”, zet Emerenciana.

Zo maakt hij zich zorgen over het feit dat woningen in de zogenaamde sociale woningbouw sector nog altijd duur zijn. “Een dergelijke woning zou maximaal 300 dollar mogen kosten, maar bij de Fundashon Cas Boneriano is er geen te krijgen onder de 700 dollar per maand”.

Andere speerpunten zijn een betere afwatering en goedkopere kosten voor bijvoorbeeld stroom.

Oppositie

Volgens Emerenciana hoeft hij niet persé in het bestuurscollege te zitten om druk te kunnen uitoefenen op de lokale politiek. “Ook vanuit de oppositie kunnen wij druk leggen op het bestuurscollege om dingen ander aan te pakken”, meent de politicus.

Emerenciana zegt ook dat hij er de persoon niet is om dingen te beloven, waarvan hij van tevoren weet dat hij ze niet na kan komen. “In tegenstelling tot heel veel anderen op dit eiland”, concludeert Emerenciana strijdlustig.