KRALENDIJK- Met ingang van 11 november 2022 gaat de benzineprijs bijna 20 cent per liter omlaag.

Terwijl benzine nu nog 1.59 kost per liter, is dat vanaf 11 november nog maar 1.41, ofwel 18 cent per liter goedkoper. Toch is het niet over de hele linie goed nieuws. Diesel wordt 5 cent per liter duurder en kerosine zelfs 22 cent per liter duurder.

Een grote gascilinder wordt 46 cent duurder, terwijl een kleine cilinder 9 cent duurder wordt.