Adoptiehond “Wilco” in het zonnetje

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Maak kennis met Wilco. Een reutje van ongeveer 6 à 7 maanden oud. Voor zijn leeftijd is hij redelijk klein in vergelijking met zijn broertjes en zusjes. Dit komt omdat hij erg ziek is geweest, maar hij kan inmiddels volop van het leven genieten.

Veel vrijwilligers zijn verliefd op Wilco, het is een bijzonder lief hondje. En geloof ons, wij maar ook alle andere honden worden de hele dag door hem afgelebberd.

Wilco is een hondje die in zijn eigen wereldje leeft en net even anders is als de rest. Het is dan ook bijzonder om te zien dat hij elke roedel zo in kan wandelen en overal wordt geaccepteerd. Absoluut een superrelaxed hondje waar echt 0 kwaad in zit.

Wilco gaat regelmatig mee op pad en uit logeren en is al een hoop gewend. Wandelingen, vreemde hondjes ontmoeten, mee de auto in, zindelijk zijn, s’nachts doorslapen etc. Hij is dus helemaal klaar voor een eigen familie!

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact op met FKK animal rescue op nummer: +5997808020 Of nog beter, kom langs. Je kunt ons bezoeken van Maandag t/m Zondag van 09:00 tot 12:00. Tot snel!

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers