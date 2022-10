KRALENDIJK- Afgelopen weekeinde heeft het eerste vistoernooi van Playa Frans, the Torneo di Piska Playa Frans plaatsgevonden.

Organisatoren Lee Anthony en Hubert Figaroa kijken terug op een geslaagd evenement, waar veel mensen voor op de been kwamen. Deelnemers moesten wel vroeg uit de veren, want het toernooi begon om 4 uur in de ochtend en duurde tot 12 uur in de middag.

Winnaar die het meeste vis binnenhaalde werd Patrick Mercera, met een totaal van 32,9 kilo vis aan de haak. Op de tweede plaats eindigde Rogelio Dortalina met 16,7 kilo en op de derde plaats Ricky Josnsen met 15 kilo.