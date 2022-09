KRALENDIJK- Bonaire lanceert een nieuwe website, waarin zijn nieuwe branding tot uiting komt. Volgens de TCB wordt met de website op prachtige wijze alle informatie weergegeven die reizigers nodig kunnen hebben om hun aanstaande bezoek te plannen, van gastronomische ervaringen tot activiteiten in de buitenlucht.

Naast een verbeterde navigatie en organisatie biedt de pagina ook nieuwe toegankelijkheidsfuncties, waaronder een ADA-compatibele schermlezer voor mensen met visuele of auditieve beperkingen. Bezoekers van de site kunnen tips voor hun volgende reis, verblijfsgidsen, blogs met lokale aanbevelingen en meer verwachten.

De site is ook compleet vernieuwd op het gebied van fotografie en teksten. De nieuwe ‘look’ en ‘uitstraling’ van Bonaire is tot stand gekomen in samenwerking met het creatieve bureau van het eiland, Dunn&Co.

Plannen

“De intuïtieve site-architectuur stelt gebruikers in staat om op eenvoudige wijze de mogelijkheden van het eiland te verkennen en hun vakanties naar Bonaire te plannen”, zegt Miles Mercera, directeur van Tourism Corporation Bonaire.

De nieuwe site is te bekijken via www.bonaireisland.com.