KRALENDIJK – De vijfde editie van Bonaire Culinair staat voor de deur. Van 22 september tot en met 6 oktober kunnen tijdens het 15-daagse evenement restaurants voor een vaste prijs uitgeprobeerd worden.

De deelnemende restaurants hebben een 3 gangen menu samengesteld voor $ 39,50 per persoon. Bonaire Culinair is de perfecte gelegenheid om unieke culinaire ervaringen op het hele eiland Bonaire te proberen.

Bart Tholen, eigenaar van Joe’s Restaurant: “In september 2022 vieren we ons 10-jarig bestaan. Met liefde en passie voor eten hebben we ons grillhuis omgetoverd tot een van de fine dining restaurants op Bonaire. Met de Bonaire Culinair najaarseditie kunnen we de gasten onze nieuwe menukaart laten zien. Wij serveren ons 3-gangen menu voor $39,50. Dit menu kan worden verrijkt met nog 2 gangen voor een optimale eetervaring. Zoals we altijd zeggen: kom onze passie proeven, doe alsof je thuis bent en beleef een gezellige avond in ons restaurant.”

Naast restaurants kunnen ook andere bedrijven uitgeprobeerd worden tijdens de Bonaire Culinair. Zoals Epic tours en Sweeti Bakery. Beide bedrijven hebben een eigen identiteit in de culinaire wereld. Dit geeft de mogelijkheid aan veel meer bedrijven om hun specialiteit in de schijnwerpers te zetten.

Tijdens het evenement kun je de QR-codes op het menu scannen om verschillende prijzen te winnen, zoals een fles Rom Rincón (van The Cadushy Distillery), een dagkaart voor een Cabana (van Hillside Resort), Cupcakes (van Sweeti Bakery) , een fles goede wijn (van The Wine Factory) en nog veel meer.

Eigenaresse van Sweeti Bakery, Elise Arrindell: “In april openden we onze bakkerij: de nummer één patisserie op Bonaire. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van het lekkerste verse gebak, koekjes, zoetigheden, croissants & hartige snacks. We verwelkomen iedereen graag in onze bakkerij tijdens deze editie van Bonaire Culinair!”

Bonaire Culinair is een initiatief van lokale ondernemers die Bonaire op de Culinaire wereldkaart hebben gezet. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door The Cadushy Distillery, Fresh Supplier Bonaire, The Wine Factory, Colorworks en Yourdinnerguide.com.

Kijk voor meer informatie en deelnemende restaurants op www.bonaire-culinair.com Gelieve vooraf te reserveren, de beschikbaarheid is beperkt.