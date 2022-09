KRALENDIJK – Een 43-jarige man werd afgelopen maandag op de Kaminda Lagun aangehouden wegens mishandeling met een wapen. De man had een vrouw met een mes in haar hand gesneden. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Dezelfde avond, rond 23:15 uur, vond er een aanrijding plaats tussen een auto en een scooter op de Kaya Nikiboko Zuid. De scooter reed richting Playa op de Kaya Nikiboko Zuid. De auto wilde op de T-kruising van de Kaya Monseignieur Nieuwindt links afslaan en zag hierbij de aankomende scooter niet. De bestuurder van de auto probeerde uit te wijken. De bestuurder van de scooter raakte in paniek en viel van de scooter. Het ambulance personeel heeft de bestuurder van de scooter ter plekke behandeld en ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Documenten van beide partijen waren in orde.

Aanrijding tussen auto en fiets

In de middaguren op maandag 5 september vond een aanrijding tussen een auto en een fiets plaats op de Kaya Neerlandia. De bestuurder van de auto verklaarde dat zij in noordelijke richting op de Kaya Korona reed. Voor de auto reed een fietser die linksaf wilde afslaan. De auto probeerde uit te wijken, maar reed de fietser aan. De fietser werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Inbraak woning

Op maandag 5 september werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Dr. J.G. Hernandez. Onbekenden hebben het slot van de voordeur vernield om binnen te komen en hebben een zwarte televisie van het merk Oska en een witte mobiele telefoon van het merk Honor meegenomen. De zaak wordt onderzocht.