KRALENDIJK – Sinds afgelopen zaterdag 16 juli is de 16-jarige Wendelin Shiga Mercelina als vermist opgegeven. Zij is op 1 juli naar Europa vertrokken. Ze zou op zaterdag 15 juli terugkomen, maar ze is tot op heden niet teruggekeerd.

De politie vraagt een ieder die iets van haar heeft gehoord, haar heeft gezien of weet waar ze zich bevindt, om direct contact op te nemen met de politie via +599 715 8000, 9310 of via [email protected]