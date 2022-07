KRALENDIJK – Vuilophaal- en verwerkingbedrijf Selibon N.V. zegt op maandag genoodzaakt zijn per 1 september 2022 de tarieven te verhogen. Opvallend genoeg doet het bedrijf geen uitspraak over de omvang van die verhoging.

“Voor Selibon N.V. is het heel belangrijk om een innovatief en efficiënt afvalbeleid in stand te houden en uit te voeren. Het is, samen met elke inwoner, onze verantwoordelijkheid om goed voor ons milieu te zorgen. Omdat Selibon deze verantwoordelijkheid serieus neemt, hebben wij de afgelopen jaren nadruk gelegd op meer efficiënte systemen om afval te verwerken”, aldus een persbericht op maandag.

Hogere kosten

Selibon stelt dat ook haar prijzen gekoppeld zijn aan wereldwijde ontwikkelingen. “Onder andere aan brandstofprijzen, tekort aan transportcontainers en ook hogere operationele kosten. Deze hebben allemaal invloed op onze tarieven. Om goed werk te kunnen blijven bieden en te blijven bijdragen aan de bescherming van ons milieu, moeten wij enkele van onze tarieven aanpassen”, zo stelt het overheidsbedrijf.