Bonnie is gisteravond laat in Nicaragua en Costa Rica aangekomen. Net nadat ze een tropische storm was geworden, de tweede van het Atlantische orkaanseizoen dit jaar.

Ze had daarbij een snelheid van bijna 80 kilometer per uur en kwam aan land in in het zuidoosten van Nicaragua, in de buurt van de grens met Costa Rica, waar waarschuwingen voor tropische stormen van kracht waren, volgens het National Hurricane Center.

Vrijdag was de storm al iets sterker geworden en verplaatste zich naar de zuidwestelijke Caribische Zee.

Vanochtend om 05.00 uur trok de storm westwaarts met snelheden van ongeveer 22 kilometer per uur. Het waarschuwingsgebied langs de Caribische kusten van Nicaragua en Costa Rica ondervindt tropische stormcondities en die omstandigheden zullen zich naar het westen verspreiden.

De maximale aanhoudende wind neemt over land af, met een verdere verzwakking als Bonnie Midden-Amerika oversteekt. De verwachting is dat het systeem opnieuw gaat versterken zodra het later vandaag de warmere wateren van de oostelijke Stille Oceaan bereikt.

Maria Torres, meteoroloog bij het Hurricane Center zegt in de New York Times dat Bonnie een herkenbare gesloten circulatie zal moeten behouden als zij over Midden-Amerika de Stille Oceaan ingaat, om haar naam te behouden. “Het komt zelden voor dat een orkaan van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan trekt, de laatste was orkaan Otto in 2016.

Colin

Uren nadat Bonnie aan land kwam in Nicaragua, heeft zich ook een tropische storm gevormd net voor de kust van South Carolina, Amerika. Die kreeg de naam Colin. De storm is een verrassing en dreigt de buitenactiviteiten tijdens het lange weekend van 4 juli te verstoren.

Voorspellers houden ook rekening met twee andere stormen. Daaronder een die dit weekend naar verwachting zware regen zal brengen aan de Amerikaanse Golfkust. Overstromingswaarschuwingen zijn van kracht in Texas en Louisiana. De andere storm, veel verder naar het oosten, zal naar verwachting dit weekend langzaam Bonnie’s pad naar Midden-Amerika volgen.

Orkaanseizoen

Tropische storm Alex, die zich op 5 juni vormde was de eerste storm van wat naar verwachting een ‘boven normaal’ orkaanseizoen zal zijn . Als die voorspelling uitkomt, zou 2022 het zevende achtereenvolgende jaar zijn met een bovennormaal seizoen, met veertien tot 21 benoemde stormen. Zes tot tien zullen naar verwachting orkanen worden, en tot zes daarvan zullen naar verwachting toenemen tot grote orkanen, geclassificeerd als categorie 3-stormen met windsnelheden van ten minste 178 kilometer per uur.