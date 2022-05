KRALENDIJK – Het Jazzfestival Bonaire is terug van weggeweest. Eindelijk komt er weer een festival volledig in het teken van jazz. De organisatie is, met samenwerking van de TCB en Bonhata in volle gang, en in april 2023 zal Bonaire een week gaan genieten van meerdere concerten op diverse locaties op het eiland

De afgelopen maanden is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het Jazz Festival weer in oude eer te herstellen en op basis van de uitkomsten is het plan opgevat een nieuwe, maar ook andere opzet van Bonaire Jazz 2023 te realiseren

Hoe de week er uit gaat zien en welke artiesten er naar Bonaire komen blijft nog even een verrassing. De organisatie hoopt dit in de komende maanden definitief te krijgen en te kunnen delen. Wel staat vast dat veel optredende muzikanten Caribische roots hebben. Ook talentvolle lokale muzikanten zullen deel uitmaken van dit festival en het festival zal plaatsvinden op diverse locaties over het hele eiland.

De bekende Antilliaanse zangeres Izaline Calister is een van de initiatiefnemers. Zij zal zelf optreden op het jazzfestival, maar ook collega’s uit Nederland en de Antillen gaan presenteren.

De Bonaire Jazz Foundation organiseerde van 2005 tot 2014 ieder jaar de vierdaagse Bonaire Heineken Jazz. In 2014 was het laatste evenement op Bonaire.