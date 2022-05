KRALENDIJK- De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de heer Dennis Wiersma, brengt een kennismakingsbezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire van 29 mei tot en met 4 juni a.s.

Minister Wiersma: “Ieder kind verdient goed onderwijs en een goede start in het leven. Goed om binnenkort te kunnen zien hoe de scholen, kinderopvang en onderwijszorgcentra op Saba, St Eustatius en Bonaire hier iedere dag hard aan werken. Ik hoor ook graag waar zij tegenaan lopen en kijk ernaar uit om in Caribisch Nederland kennis te maken met iedereen in en om het onderwijs.’’

Tijdens dit kennismakingsbezoek zal de minister scholen voor primair en voortgezet onderwijs op de drie eilanden bezoeken.

Wiersma zal op ieder eiland tevens een bezoek brengen aan de Expertisecentra voor Onderwijszorg. Op Sint Eustatius wordt in het kader van het project BES(t) 4 Kids de kinderopvanginstelling Buzzy Bees bezocht.

ROA

Op Bonaire zal de minister samen met vertegenwoordigers van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) en de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) ook een leerbedrijf bezoeken. Daarnaast staan een bezoek aan de kinderopvangorganisatie Noah en de naschoolse opvang Twinkel op het programma.

Op alle drie de eilanden heeft de minister verder gesprekken met de lokale bestuurders.