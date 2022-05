SCHIPHOL – Op luchthaven Schiphol was het vanwege het einde van de meivakantie zondag erg druk, maar beheersbaar. Volgens een woordvoerster van het vliegveld “liep alles goed door”. Dit meldt Luchtvaartnieuws.nl

Schiphol had vanwege de verwachte drukte extra personeel ingezet in en om de vertrekhallen, onder wie kantoorpersoneel. Ook weken enkele vluchten uit naar Rotterdam The Hague Airport.

“Deze dag is alles eigenlijk best goed gegaan”, aldus de zegsvrouw. KLM zegt geen aanvullende vluchten te hebben moeten annuleren. Vrijdag maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat dit weekend acht retourvluchten niet zouden doorgaan om de drukte beheersbaar te houden.

De afgelopen weekenden had Schiphol grote moeite met de drukte. Door een onaangekondigde staking van bagagepersoneel van KLM op zaterdag 23 april ontstond een chaotische situatie. Reizigers kregen het advies om niet naar Schiphol te komen en veel vluchten raakten vertraagd. Een week later vroeg het vliegveld luchtvaartmaatschappijen reizen te schrappen omdat het door personeelstekorten onmogelijk zou zijn om grote drukte aan te kunnen. Tientallen vluchten werden geschrapt.

Naast de inzet van extra personeel had Schiphol ook een langgerekte overkapping buiten de vertrekhallen gezet waar passagiers konden wachten. Op het vliegveld werden reizigers ook gewaarschuwd dat ze door personeelstekorten en de vakantiedrukte waarschijnlijk langer moesten wachten.