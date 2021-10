Metingen voor nieuwe wijk Suikerpalm begonnen

KRALENDIJK – Er komt een nieuwe wijk langs de weg naar Sorobon. De naam van de nieuwe wijk is Suikerpalm. Recent is door Kadaster Bonaire een begin gemaakt met het inmeten van de percelen.

Het eilandsbestuur heeft recent besloten dat de nieuwe wijk doorgang kan hebben. Directeur Ruimte & Ontwikkeling Roy Martina heeft namens het Bestuurscollege toestemming verleend.

Naar verwachting komt Suikerpalm aan dezelfde kant van de weg als Sabalpalm en La Palma. Het is nog onbekend welke omvang de wijk gaat krijgen, hoeveel huizen er komen en wat de planning voor de bouwwerkzaamheden is. Martina was, ook na herhaalde pogingen door Bonaire.nu, niet bereikbaar voor commentaar en uitleg over het nieuwe project.

