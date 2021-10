Onderzoek naar toeristenervaringen op Bonaire airport

De afnemers van de Exit-enquete op Bonaire International Airport

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft op 18 september 2021 haar Exit-enquête Bonaire gelanceerd. Het doel van de Exit-enquête is het analyseren en evalueren van de ‘Bonaire ervaring’ van bezoekers aan het eiland.

De enquête wordt één-op-één gehouden op Bonaire International Airport (BIA) in de vertrekhal bij vertrekkende bezoekers op woensdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

TCB hoopt dat de input van de bezoekers over hun Bonaire ervaring en de verbeterpunten die zij inbrengen de toekomstige ontwikkelingsstrategie voor toerisme sterk zal aanvullen. Ook verwacht TCB de veranderingen in het toeristische panorama beter te kunnen meten en analyseren in termen van bezoekersprofielen.

De Bonaire Exit-enquête bestrijkt verschillende gebieden, variërend van demografische profielen, motivatie, activiteiten, tevredenheid, seizoensgebondenheid en het geeft inzicht in verbeterpunten. Ook zullen TCB en haar stakeholders hierdoor de behoeften, marktkenmerken en de algemene economische impact van toerisme kunnen meten.

Het doel van de Bonaire Exit-enquête is minimaal 400 bezoekers per maand interviewen en ieder jaar het onderzoek af te nemen. Alle bezoekers die deelnemen aan de Bonaire Exit-enquête krijgen de kans om een reis terug naar Bonaire te winnen.

