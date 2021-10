Hysterische man mishandelt bestuurder en vernielt zijn bus na ongeluk

video en foto zijn beschikbaar gesteld door Life99FM

De politie heeft gistermiddag een 35-jarige man aangehouden op verdenking van mishandeling en vernieling na een verkeersongeluk. De man bestuurde een Toyota Yaris en ging compleet uit zijn dak, nadat hij boven op een busje was geknald dat even daarvoor de weg was opgereden. In de bus zaten negen passagiers, waaronder ook twee jonge kinderen.

Het ongeluk gebeurde om half acht ’s ochtends op de Kaminda Djabou. De chauffeur van de bus zag bij het wegrijden de aankomende auto niet, waardoor een botsing onvermijdelijk was. De bestuurder van de Toyota stapte uit en ging via de passagierszijde de buschauffeur te lijf. Hij probeerde de bestuurder uit de bus te trekken en sloeg hem hierbij in zijn gezicht.

Daarna ging de boze bestuurder op zoek naar een steen, waardoor de buschauffeur kans zag te ontsnappen. Het busje zelf had minder geluk, dat werd compleet bewerkt door de hysterische man. Ramen werden ingeslagen, deuren en lak van de bus vernield.

De bestuurder, een man met de initialen S.I.V.N. werd ter plaatse aangehouden. Tegenover de politie verklaarde de man zo boos te zijn geworden omdat hij dacht dat zijn kinderen, die met hem in de auto zaten, gewond waren geraakt.