Politie & Justitie Schietincident op Kaminda Djabou Redactie 22-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vandaag, maandag 22 juli, rond 2 uur ’s ochtends, vond er een schietincident plaats op Kaminda Djabou. Een voertuig reed voorbij en loste schoten met een vuurwapen in de richting van een groep mensen. Eén van de personen ter plaatse werd geraakt door een kogel en raakte gewond. Het slachtoffer is voor verdere medische behandeling naar het buitenland vervoerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.

De politie vraagt iedereen die iets gezien of gehoord heeft, of relevante informatie heeft voor het onderzoek, om contact op te nemen met de politie via 715-8000 of anoniem via 9310.

