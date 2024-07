Politie & Justitie Drie verdachten gearresteerd voor schietincident Redactie 23-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPCN

KRALENDIJK – Nog op dezelfde dag heeft de politie drie jonge mannen gearresteerd in verband met het schietincident op maandagmorgen. Twee van hen zijn 18 jaar oud, en de derde is 20 jaar.

De eerste arrestatie vond plaats op het politiebureau in Playa. Even later arresteerde de Koninklijke Marechaussee de twee andere verdachten op de luchthaven van Bonaire. Zij zijn overgedragen aan de politie voor verder onderzoek.

Ook is een voertuig in beslag genomen als onderdeel van het onderzoek.

