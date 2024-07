Politie & Justitie Vrouwen op scooter beroofd op de Kaminda Gurubu Redactie 24-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPCN

KRALENDIJK – In de vroege ochtend van woensdag 17 juli, rond 03:50 uur, zijn twee vrouwen op een scooter beroofd op de Kaminda Gurubu, vlakbij de wijk Bona Bista. Een onbekende man op een scooter haalde hen in en blokkeerde hun weg. Dit maakte de politie vandaag bekend in een politiebericht.

De bestuurster moest abrupt remmen om een botsing te voorkomen. De dader stapte vervolgens van zijn scooter af en liep naar de twee vrouwen toe. Hij greep de tassen van de slachtoffers vast en trok er herhaaldelijk hard aan, terwijl hij hen luid opdroeg de tassen af te geven.

Dankzij hun verzet, slaagde de man er niet in de tassen te bemachtigen. Uiteindelijk gaf één van de vrouwen een biljet van honderd dollar aan de overvaller. De man griste het geld uit haar hand, stapte op zijn scooter en reed weg in de richting van Playa.

De politie onderzoekt de zaak.

