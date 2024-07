Politie & Justitie Vijf aanhoudingen voor rijden onder invloed op Bonaire Redactie 25-07-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de afgelopen week heeft de politie van Bonaire vier mannen en een vrouw aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol.

De eerste aanhouding vond plaats op dinsdag 16 juli, rond 04:10 uur, op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Een 41-jarige man reed met zijn voertuig tegen een muur. Zowel zijn auto als de muur raakten zwaar beschadigd. Hij bleek meer alcohol te hebben genuttigd dan toegestaan en zijn rijbewijs werd ingenomen.

Op woensdag 17 juli, rond 01:00 uur, werd een 30-jarige man aangehouden op de Bulevar Julio A. Abraham. Een patrouille zag zijn auto slingerend over de weg rijden. Ook hij blies positief tijdens een blaastest en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Op vrijdag 19 juli, rond 22:00 uur, reed een 49-jarige man tegen een lantaarnpaal op de Kaya Korona. Hij kon geen geldig rijbewijs en verzekering tonen. Na een blaastest bleek dat hij onder invloed was van alcohol en hij werd meegenomen naar het politiebureau.

De vierde aanhouding gebeurde op maandag 22 juli, rond 01:45 uur, op de Kaya Libertador Simon Bolivar. Een patrouille zag een 36-jarige man slingerend rijden. Hij bleek te veel gedronken te hebben en kreeg een rijverbod van drie uur.

Op dinsdag 23 juli, rond 02:00 uur, werd een 27-jarige vrouw aangehouden op de Kaya Grandi voor rijden onder invloed van alcohol. Een patrouille zag haar op een scooter rijden met verdacht rijgedrag, waarbij ze bijna een aanrijding veroorzaakte en een geopend flesje bier in haar hand had. Ze werd gevorderd om te stoppen voor een controle. Uit de blaastest bleek dat ze meer alcohol had genuttigd dan toegestaan. Ze werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse en kreeg naar aanleiding van het resultaat een rijverbod van twee uur.

19