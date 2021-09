Openbaar Lichaam Sint-Eustatius over op Office 365 en Microsoft Cloud

Foto: OLSE

ORANJESTAD- Vrijwel alle onderdelen binnen het Openbaar Lichaam St. Eustatius zijn overgegaan op een digitaal netwerk, gebaseerd op Microsoft365.

In de nieuwe is er sprake van een beveiligd netwerk met een firewall en een beveiligde draadloze verbinding. Bijna 80 procent van de 170 medewerkers ontving inmiddels een nieuwe laptop of desktop, nieuwe bureauschermen. De meeste ambtenaren volgden inmiddels ook een training om kennis te maken met het nieuwe systeem. De trainers waren Maarten Galjouw en Rob Beakinga.

Het bevolkingsbureau, Publieke Gezondheid en de haven zullen de volgende organizaties zijn die naar het nieuwe netwerk worden overgebracht.

Het Openbaar Lichaam St. Eustatius is het enige Openbaar Lichaam binnen Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba, St. Maarten) dat nu operationeel is in Microsoft Cloud.

Onderschrift: Plaatsvervangend regeringscommissaris Claudia Toet met het team verantwoordelijk voor de migratie naar Offce365 en de ‘cloud’.

