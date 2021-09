Bonaire viert afgeslankte Dia di Boneiru

26 Gedeeld

Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

KRALENDIJK – “Ik heb het idee dat het wat beter gaat met Bonaire”, zegt Juchi Janga. Op Bonaire werd maandag Dia di Boneiru (‘Dag van de Vlag’) gevierd. Het thema dit jaar is ‘eenheid is de sleutel tot vrijheid’.

Door de coronamaatregelen kon de dag niet grootschalig gevierd worden; bij de ceremonie mochten maximaal honderd mensen aanwezig zijn en het officiële culturele gedeelte ging niet door.

Tekst gaat verder onder de video:

We vroegen aan mensen hoe ze de viering dit jaar hebben ervaren en hoe ze het momenteel vinden gaan op Bonaire. “Er kunnen dingen worden verbeterd, maar we gaan de juiste weg”, vindt ook Criselda Mersera.

Begrip voor de maatregelen

Mersera begrijpt de genomen maatregelen wel. “Zodat we op een afstand blijven van elkaar, om te zorgen dat alles goed blijft op Bonaire.” Ook Angelique Jones-Janga vindt het goed dat de viering op deze manier plaatsvindt “Het is goed dat Bonaire zich aan de regels houdt, zo houden we het rustig.”

Anna Sluis is positief over de viering. “Ik vermaak mij heel goed. Het is heel gezellig. Ik zou de mensen en de regering van Bonaire willen bedanken.”

Lees ook: