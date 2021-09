Deze maand kunnen jongeren van 12- 18 jaar elke zaterdag een coronaprik halen

Kralendijk – Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen deze maand op zaterdag 4, 11, 18 en 25 september de coronaprik halen. Dat kan van 09:00 tot 14:00 uur tijdens de vrije inloop bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas.

De afdeling Publieke Gezondheid richt zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar met BANSKOLBÈK#BON BAKUNÁ speciaal op jongeren. Zo zijn er speciaal voor hen twee videoclips gemaakt , en worden deze maand ook op middelbare scholen informatiebijeenkomsten over de coronaprik gehouden. Ook wordt er een debat gehouden voor ouders van jongeren in de leeftijdsgroep van 12-18 jaar.

In de maand september kunnen ook inwoners van 18 jaar en ouder zich op de zaterdagen van 09:00 – 14:00 uur bij het sportcentrum laten prikken. Inwoners die vragen hebben over het vaccin kunnen het gratis nummer 0800 0900 bellen. Bij het sportcentrum is altijd een arts aanwezig om vragen over het vaccin en het prikken te beantwoorden.