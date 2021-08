Oplossing voor gestrande passagiers WINAIR

PHILIPSBURG – Winair zegt dat het bedrijf een oplossing heeft gevonden voor de gestrande ATR-vluchten, die normaal gesproken worden uitgevoerd door partner Air Antilles.

Air Antilles werd op 27 augustus aan de grond gehouden door de Franse burgerluchtvaartautoriteiten, wegens schendingen van de normale onderhoudsprocedures. Dit betekent dat voorlopig alle 11 vliegtuigen van Air Antilles niet kunnen vliegen. Terwijl Air Antilles-eigenaar Eric Koury verklaarde te verwachten dat de maatregel binnen 48 uur zou worden opgeheven, annuleerde Winair alle ATR-vluchten tot 7 september 2021.

Winair gaf zondagmiddag echter aan een alternatief te hebben gevonden voor het vervoer van de door de problemen getroffen passagiers bij Air Antilles. “WINAIR kan onze dienstverlening met beperkte wijzigingen voortzetten. Onze reserveringsafdeling is bezig met het informeren van de getroffen passagiers”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Het bedrijf heeft geen aanvullende details verstrekt. Ook is niet bekend wat de status is van de situatie bij Air Antilles en hoe snel de onvolkomenheden naar tevredenheid van de Franse autoriteiten zijn verholpen. Terwijl Air Antilles gisteren een openbare verontschuldiging op haar website publiceerde, is er vandaag niet veel informatie te vinden op de website van het bedrijf of hun sociale-mediakanalen.

