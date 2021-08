Spoedreparatie aan Kaya Gobernador Debrot 

Kralendijk – De overlast van water dat op de weg blijft liggen ter hoogte van de Jachthaven/ Habour Village Marina wordt door het openbaar lichaam Bonaire aangepakt. Volgende maand gaat de Directie Ruimte en Ontwikkeling van het openbaar lichaam Bonaire aan de Kaya Gobernador Debrot een spoedreparatie uitvoeren.

Tijdens de wegwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via een alternatieve weg. Die alternatieve weg wordt komende dagen aangelegd. Daar is nu al mee begonnen. Het verkeer kan hierdoor gewoon gebruik blijven maken van Kaya Gobernador Debrot. Automobilisten worden wel gevraagd om gedurende werkzaamheden hun snelheid te matigen en voorzichtig te rijden als ze over de alternatieve weg rijden.

Het is de bedoeling van de Directie Ruimte en Ontwikkeling om de wegwerkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Zo moet ook de overlast worden beperkt.

