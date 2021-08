Joyriders  betrapt op Bonaire 

202 Gedeeld

KRALENDIJK – Twee 14- jarige joyriders zijn afgelopen vrijdag aangehouden. Rond 3 uur in de ochtend kwam een dienstdoende politiepatrouille een pick-up tegen waarbij de bestuurder een opvallende manoeuvre uitvoerde. De patrouille vond dit verdacht en ging de pick-up op veilige afstand achterna.

Dit leidde uiteindelijk tot een korte achtervolging waarbij de bestuurder roekeloos rijgedrag vertoonde. De pick-up kwam tot stilstand toen de bestuurder in een bocht de macht over het stuur verloor en de struiken langs de weg inreed.

De bestuurder en de bijrijder bleken 14-jarige jongens te zijn. Beiden werden aangehouden. De pick-up werd in beslag genomen.

Vijf uur later werd de betreffende pick-up als vermist opgegeven. De auto bleek gestolen te zijn vanaf een toeristische accommodatie aan de J.A. Abraham Boulevard. De zaak is in onderzoek.

