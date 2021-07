Verwarring op Bonaire om Nederlandse vaccinatie-app

4 Gedeeld

Inwoners van de drie BES-eilanden kunnen alleen gebruik maken van de speciale Nederlandse CoronaCheck-app na aanvraag van een lettercode. De app is nodig als je naar Nederland reist en daar moet bewijzen dat je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of een negatieve PCR-test hebt gedaan.

De verwarring voor Caribische burgers ontstaat omdat de app er standaard vanuit gaat dat de gebruiker in Nederland is en beschikt over een vaccinatie-QR-code.

Je moet namelijk inloggen via DigiD. Dat is een digitale vingerprint waarmee burgers gebruik kunnen maken van de online dienstverlening van Nederlandse overheidsorganisaties.

DigiD

Veel inwoners van Bonaire die niet of nooit in Nederland hebben gewoond hebben geen DigiD. Aanvragen kan – de app leidt je er zelfs naar toe -, maar een DigiD is alleen te krijgen op basis van een BSN-nummer, een Burger Service Nummer. Inwoners van Bonaire zijn weliswaar Nederlanders, maar kennen een BSN vooralsnog niet.

Het probleem voor de GGD op Bonaire is dat die geen digitale QR-code kunnen afgeven voor burgers die gevaccineerd of getest zijn of eerder corona hebben gehad. Volgens de Dienst Voorlichting komt dat door de Wet op de Persoonsgegevens die een zekere mate van veilige verwerking van data vereist.

Geheim

Het geheim voor Caribische Nederlanders om toch een eilandelijke vaccinatiekaart in de app in te kunnen voeren, zit verborgen onder een menu dat herkenbaar is aan de drie streepjes linksboven in het scherm. Wie dat niet weet zal eindeloos van het DigiD-kastje naar de BSN-muur worden gestuurd.

De oplossing is om eerst op aanvraag een code op papier te bemachtigen. Daarvoor moet je eerst via 0800-0900 een papieren QR-code opvragen en persoonlijk ophalen bij de afdeling Publieke Gezondheid.

De zes-lettercode die daar onderstaat kan in de app worden ingevoerd, waarna de QR-code kan worden ingescand.

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

Inwoners van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten kunnen hun vaccinatiegegevens niet toevoegen aan de CoronaCheck-app van Nederland, of een coronabewijs regelen via coronacheck.nl. Deze landen hebben geen vaccinatiegegevens gedeeld met het RIVM. Daardoor is in Nederland niet geregistreerd dat je gevaccineerd bent.

De overheden van de drie landen werken samen met Nederland aan de deelname aan het Europese Digitale Corona Certificaat. Het is de bedoeling dat ingezetenen straks van hun eigen overheid een door de EU gevalideerd Digitaal Corona Certificaat ontvangen. Dit kan zijn in de vorm van een papieren bewijs of digitaal in eigen app van het eiland.

Het hebben van een BSN-nummer en DigiD is géén voorwaarde voor het verkrijgen van zo’n Digitaal Corona Certificaat. De overheid van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten gaan deze certificaten zelf verstrekken aan hun inwoners.